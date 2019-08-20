Девочку, пропавшую под Нижним Новгородом, ищут с помощью тепловизоров и вертолетов

Более 800 человек ищут пятилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Нижегородской области в минувшее воскресенье, 18 августа. К поискам ребенка также привлечены вертолеты, дроны и тепловизоры.

Как уточняется в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону, ребенка разыскивают службы экстренного реагирования, волонтеры, семь собак. В поисках в общей сложности задействованы 97 единиц техники.

Известно, что а районе исчезновения девочки находятся водоемы, вследствие чего там работают водолазы.

Напомним, пятилетняя девочка приехала в село Степановка к родственникам и пропала днем 18 августа. Предполагается, что ребенок ушел в лес и не вернулся. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".