Жесткую посадку совершил самолёт, принадлежащий российской авиакомпании «Победа». Сообщается, что во время приземления в аэропорту Ширак города Гюмри в Армении самолёт задел хвостовой частью взлётную полосу.

На борту пострадавших нет, однако самолёт оказался поврежден, передаёт РИА Новости. Обратный перелёт был совершен на резервном борту авиакомпании.

«Девятнадцатого августа в 21.04 при посадке в гюмрийском аэропорту Ширак самолет авиакомпании "Победа" коснулся задней частью взлетной полосы. В результате была повреждена хвостовая часть самолета. На борту находились 173 пассажира, в результате инцидента пострадавших нет», - рассказали о ситуации в комитете гражданской авиации Армении.