В Москве задержаны вооружённые мужчины в женских париках

В понедельник, 19 августа, в Москве сотрудники Росгвардии задержали двух вооружённых мужчин в париках и медицинских масках. Отмечается, что при виде стражей порядка они сразу попытались скрыться.

"Сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчины в женских париках и медицинских масках", - сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Уточняется, что у злоумышленников были обнаружены травматический и сигнальный пистолеты, заряженные боевыми патронами. Правонарушители переданы полиции для выяснения обстоятельств.

Пока неизвестно, куда именно направлялись задержанные. Подробности инцидента выясняются.