В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета

В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова и посыпал конфеты веществом.

Согласно источнику в правоохранительные органы обратилась продавщица, которая наблюдала за действиями мужчины. По её словам, он активно что-то вытряхивал из пакета в ячейки с товарами.

"По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием", - сообщили начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова РИА Новости.

По факту происшествия проводится проверка, подозреваемый передан медикам.