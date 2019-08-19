В Саратове мужчина сыпал яд в конфеты супермаркета
19 августа 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 19 августа, в Саратове полиция задержала мужчину, который подозревается в отравлении конфет на прилавках магазина крысиным ядом. Отмечается, что неизвестный в капюшоне зашёл в супермаркет на улице Тархова и посыпал конфеты веществом.
Согласно источнику в правоохранительные органы обратилась продавщица, которая наблюдала за действиями мужчины. По её словам, он активно что-то вытряхивал из пакета в ячейки с товарами.
"По данному факту сотрудниками полиции установлен и доставлен мужчина 1988 года рождения, который, по предварительным данным, страдает психическим заболеванием", - сообщили начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова РИА Новости.
По факту происшествия проводится проверка, подозреваемый передан медикам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram