Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

В понедельник, 19 августа, двое маленьких детей упали в реку в Пятигорске. Отмечается, что двухлетнего ребёнка удалось спасти и отправили в больницу, а трёхлетний погиб на месте.

"В городе Пятигорске в реку Подкумок упали двое детей, двух и трех лет, в результате чего один ребенок утонул (трехлетний), один ребенок спасен (двухлетний) и госпитализирован в городскую больницу", - сообщили в пресс-службе МЧС ТАСС.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии поступила около 14.50 (мск). Текущее состояние пострадавшего ребенка неизвестно.

Проводится проверка, направленная на выяснение обстоятельств и причины произошедшего инцидента.