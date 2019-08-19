В Москве мошенница похитила у пенсионерки около 600 тысяч рублей

Мошенница под предлогом "обмена денежных купюр" похитила у московской пенсионерки 590 тысяч рублей. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.

Установлено, что в квартиру пожилой женщины позвонила неизвестная гражданка и заявила, что она проводит обмен купюр, вследствие чего ей надо предоставить все имеющиеся денежные средства. Пенсионерка принесла из комнаты наличные, начала их пересчитывать и через некоторое время обнаружила, что аферистка забрала деньги и ушла, передает РИА "Новости"

Известно также, что перед приходом "обменщицы" женщине 1932 года рождения по телефону позвонил человек и предупредил о ее визите. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".