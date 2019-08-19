Пятилетнюю девочку ищут в лесу в Нижегородской области

В минувшее воскресенье, 18 августа, в лесу в Нижегородской области пропала пятилетняя девочка. Всю ночь ребенка искали более 200 волонтеров, сотрудников полиции, военнослужащих и местных жителей.

Командир поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин отметил, что пока девочку найти не удалось, но поисковая операция продолжается.