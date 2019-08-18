Россиянин избил врача за некачественное лечение

Житель Москвы выследил и избил заведующего глазным отделением одной из столичных больниц. Мужчине не понравилось качество оказанного лечения, после чего он решил «объяснить» это врачу весьма нетипичным способом.

Сообщается, что мужчина провёл в больнице несколько дней, но после выписки заявил, что качество обслуживания было не на должном уровне. Москвич написал жалобу в Минздрав, а затем потребовал у заведующего отделением компенсацию в размере от одного до трёх миллионов рублей.

После мужчина избил врача, который направлялся в бассейн. В результате у завотделения диагностировали перелом носа и сотрясение мозга, передаёт Lenta.Ru.