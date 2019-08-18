Под Волгоградом в ДТП погибли мужчина и двухлетняя девочка

Под Волгоградом в результате аварии погиб мужчина и двухлетний ребёнок. Также пострадали пятеро человек, среди которых двое детей дошкольного возраста, сообщил представитель управления МВД по региону Антон Корнаухов.

Согласно имеющейся информации, авария произошла в воскресенье в 14 часов по московскому времени. Водитель одной из машин не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, передаёт РИА Новости.

«В Ford погиб водитель 1982 года рождения, его супруга и двое детей - пяти и трех лет - пострадали. В Kia водитель и его жена 1993 года рождения получили травмы и доставлены в больницу, их двухлетняя дочь погибла», - рассказал Корнаухов.