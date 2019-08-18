«Росэнергоатом» назвал причину остановки одного из энергоблоков Белоярской АЭС. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС в Свердловской области был остановлен утром в воскресенье, 18 августа.

Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем, - сообщается на сайте компании.

«Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу»,— сообщили в «Росэнергоатоме».

Третий энергоблок продолжает работу, отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС нет.

По данным компании, радиационный фон на территории расположения Белоярской АЭС и в ее окрестностях не изменился.

В пресс-службе электростанции ТАСС сказали, что остановка энергоблока «никак не повлияла не энергосистему».

Белоярская АЭС имени Курчатова запущена в строй в апреле 1964 года. Предыдущая внеплановая остановка четвертого блока АЭС произошла 12 июля из-за сработавшей защиты электрического генератора. Спустя несколько дней он был подключен к сети.