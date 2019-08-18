На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена в воскресенье, 18 августа, произошел сбой. Инцидент, согласно последним данным, это случилось из-за падения пассажира на рельсы.

Происшествие было зафиксировано на центральном участке "фиолетовой ветки" столичной подземки, передает сегодня днем ТАСС.

В пресс-службе московского метро подчеркнули, что поезда временно ходили с увеличенными интервалами, но к настоящему моменту движение уже введено в график. Данных о состоянии упавшего на рельсы пассажира в средства массовой информации пока не поступало.