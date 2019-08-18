Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая

Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что в автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая. В результате ДТП пострадали 15 человек.

Ранее сообщалось о столкновении туристического автобуса со столбом неподалеку от дома номер 60 на Шоссе Энтузиастов. Уточнялось, что травмы различной степени тяжести получили 14 человек, теперь же это число увеличилось до 15.