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Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая

18 августа 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]

Источник: в попавшем в ДТП в Москве автобусе были 32 гражданина Китая
фото: pixabay.com
Утром в воскресенье, 18 августа, стало известно, что в автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая. В результате ДТП пострадали 15 человек.
 
Представитель экстренных служб столицы отметил, что в салоне автобуса, согласно предварительным данным, находились 32 гражданина КНР, передает РИА "Новости".
 
Ранее сообщалось о столкновении туристического автобуса со столбом неподалеку от дома номер 60 на Шоссе Энтузиастов. Уточнялось, что травмы различной степени тяжести получили 14 человек, теперь же это число увеличилось до 15.
 

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