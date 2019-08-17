Двое взрослых и трое детей погибли от удара молнии на пляже на Кубе

На Кубе пять человек погибли от удара молнии на пляже в Санта-Крус-дель-Норте, расположенном в 44 км от Гаваны. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. По информации местных СМИ, во время грозы погибли двое взрослых и трое детей. Все погибшие – кубинцы.

Тела погибших обнаружили под деревом, под которым местные жители пытались спрятаться от дождя на пляже.

Сезон дождей на островном государстве приходится на период с мая по октябрь. В это время на Кубе чаще гремят грозы и сверкают молнии.