Во втором за сутки ДТП с автобусом погиб человек

В субботу, 17 августа, смертельные ДТП с участием пассажирских автобусов произошли в Перми и в Тульской области. В Тепло-Огаревском районе Тульской области на автодороге "Лапотково-Ефремов" автобус столкнулся с легковым автомобилем.

Появились подробности ДТП с автобусом в Перми

В результате аварии погиб один человек - водитель легковой машины. 11 человек пострадали. Среди пострадавших есть десятилетняя девочка.

По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, - передает РИА Новости.

Ранее крупное ДТП произошло в Перми. Автобус врезался в здание. Один человек погиб. Пострадали от 22 до 32 человек. Всего в автобусе находились 59 человек.