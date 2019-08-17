В Одесской области объявили 18 августа днём траура по погибшим в результате пожара в отеле

В Одесской области объявили воскресенье, 18 августа, днём траура по погибшим в результате пожара в отеле «Токио-Стар» в Одессе. В результате пожара в отеле в ночь на 17 августа погибли девять человек.

10 человек пострадали и были госпитализированы.

Решение об объявлении траура опубликовано на сайте областной администрации, - передаёт RT.

На территории области на зданиях госучреждений и предприятий будут приспущены флаги.

В Национальной полиции Одесской области рассматривают три версии причин пожара в отеле. Первая версия — возможный факт убийства, после которого был поджог с целью сокрытия данного преступления. Вторая версия — нарушение правил пожарной безопасности. Третья версия — неосторожное использование огня теми посетителями, которые находились в отеле.

По предварительным данным, все люди погибли в результате отравления угарным газом.

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование инцидента.

«Токио-Стар» в Одессе - один из самых дешевых отелей. Здание отеля - это бывшее трамвайное депо, его владелец бизнесмен Вадим Черный. У него есть еще один отель «Зирка» на Успенской улице.

По словам сотрудников ГСЧС, на вызов пожарные выехали сразу в 01:34. В отеле находилось около 200 человек. Спасатели одновременно начали эвакуацию людей с первого этажа и поиск постояльцев на втором, где был очаг возгорания. С первого этажа эвакуировали 64 человека, а со второго - 72.