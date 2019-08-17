Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта с диспетчерами

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего самолёта "Жуковский - Симферополь" с диспетчерами. Пассажирский авиалайнер совершил жёсткую посадку с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле.

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Согласно переговорам, которые попали в распоряжение Telegram-канала Baza, пилоты доложили об отказе одного из двигателей через несколько минут после вылета. После чего диспетчеры несколько раз предупредили экипаж о перелетных птицах.

"На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов, 5 метров, видимость 7 километров ... температура 16 градусов, отдельные перелёты птиц", - сообщил он перед вылетом.

Через 14 минут после вылета командир самолёта Дамир Юсупов запросил разворот и посадку в Жуковском, однако уде через минуту сообщил о приземлении и попросил прислать скорую помощь и сотрудников других спецслужб.

В переговорах не указано предупреждение об изменении решения пилота, время шло на секунды.

Позже пилот сообщил об эвакуации и попросил диспетчера его не отвлекать.

"Пилот: Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров

Пилот: Все пассажиры эвакуированы.

Диспетчер: Пострадавшие, жертвы, подскажите.

Пилот: Жертв нет, пострадавших попозже".