Мальчик получил серьёзные травмы после катания на паровозике

В пятницу вечером, 16 августа, в Саратове на бульваре Героев Отечества маленький мальчик попал под колёса детского паровозика. Отмечается, что ребёнок выпал из транспортного средства во время движения.

Согласно источнику, 5 - летний мальчик перебирался из одного вагона в другой во время поездки. Машинист аттракциона не обратил внимание на действия ребёнка и продолжил движение. В результате мальчик упал, а паровоз не успел остановиться, - передаёт РИА Новости.

Уточняется, что пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи зафиксировали у ребёнка переломы, сочетанные травмы. По данным Минздрава, мальчику оказывается вся необходимая помощь.

В городе потребовали улучить контроль за безопасность на аттракционах.