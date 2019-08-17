Власти Хабаровского края назвали провокацией слухе о сбросах с Бурейской ГЭС

В социальных сетях активно обсуждаются новые сбросы с Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Власти считают это вбросами и провокацией.

Ситуация была обсуждена на одном из очередных заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Зампред правительства региона по вопросам ТЭК ЖКХ Анатолий Литвинчук отметил, что в настоящее время опасности для города нет.

- В соцсетях муссируются слухи о новых сбросах с Бурейской ГЭС. Якобы они могут затопить город. Это провокация. По данным Дальневосточного УГМС, сбросы со станции практически не оказывают влияние на ситуацию у города. Вся вода идут «в хвост» паводка. – объяснил Литвнчук.

Эксперт также пояснил, что вода уже начала убывать в верховьях Амура. При этом в настоящее время опасными притоками считают Уссурии и Сунгари.