Власти Хабаровского края назвали провокацией слухе о сбросах с Бурейской ГЭС
17 августа 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В социальных сетях активно обсуждаются новые сбросы с Бурейской ГЭС в Хабаровском крае. Власти считают это вбросами и провокацией.
Ситуация была обсуждена на одном из очередных заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям. Зампред правительства региона по вопросам ТЭК ЖКХ Анатолий Литвинчук отметил, что в настоящее время опасности для города нет.
- В соцсетях муссируются слухи о новых сбросах с Бурейской ГЭС. Якобы они могут затопить город. Это провокация. По данным Дальневосточного УГМС, сбросы со станции практически не оказывают влияние на ситуацию у города. Вся вода идут «в хвост» паводка. – объяснил Литвнчук.
Эксперт также пояснил, что вода уже начала убывать в верховьях Амура. При этом в настоящее время опасными притоками считают Уссурии и Сунгари.