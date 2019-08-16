В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России. В четверг, 15 августа, в Крыму был убит начальник отделения надзорной деятельности ГУ МЧС по Сакскому району.

32-летний Ярослав Мамаенко был госпитализирован с проникающим ножевым ранением и вскоре скончался. По предварительной информации, убийство не было связано с профессиональной деятельностью сотрудника МЧС.

По версии следствия, убийство мужчины произошло в ходе бытового конфликта.

Следователем выполняется комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбору и закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.