В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови нескольких жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом домашнего производства и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили крысиный яд - кумарин.

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

О результатах экспертизы сообщил заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игнат Пономаренко, - передает "Интерфакс".

Его видеозаявление появилось в ульяновских СМИ. Первая женщина скончалась 3 августа. В начале августа в больницы Ульяновска поступили восемь человек с кровотечениями, в том числе двое детей. Второй пострадавший скончался 16 августа. СКР возбудил по факту уголовное дело и проверяет версию, что все отравившиеся употребляли подсолнечное масло кустарного изготовления.

По данным эксперта, у человека кумарин понижает свертываемость крови, это соединение является действующим веществом лекарства варфарин, которое прописывают для профилактики образования тромбов. Обычно у больных при отравлении кумарином или передозировках варфарина лечение давало результат за пять-шесть дней, симптомы проходили полностью, и их можно было выписывать.

Пономаренко рассказал, что после отравления группы людей прошло уже более двух недель, но симптоматика не стихает.