Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

В Ульяновской области два человека скончались после отравления подсолнечным маслом. Еще несколько человек отравились и попали в больницы. Пострадавшие люди приобретали подсолнечное масло домашнего производства у местного бизнесмена на рынке.

Производитель масла из Ульяновской области Алексей Якушев предположил, что изготовитель отравленного масла работал кустарно. Он закупал семечки подсолнечника в Самарской области, - передает "Говорит Москва".

Этот незаконный предприниматель, у которого даже ИП не было зарегистрировано, соорудил у себя мини-маслобойку. Ему привезли непонятно какое зерно, без экспертизы, он его и переработал.

Возможно, семечки были не для переработки, а для посева, протравленные. Пострадавшие считают, что причиной отравления мог быть крысиный яд, которым мог быть обработан амбар, в котором хранились семечки.

По данным Telegram-канала Mash, первой жертвой стала родственница производителя масла. Она была госпитализирована с сильным кровотечением. Женщина скончалась 3 августа.