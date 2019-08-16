Сотрудники полиции в Воронеже начали поиск женщины, бросившей около входа в храм ребенка в сумке

В Воронеже полиция ищет молодую женщину, оставившую ранним утром в среду, 14 августа, у входа в Благовещенский кафедральный собор новорожденного ребенка в сумке.

14 августа 14 августа Святая Православная Церковь совершает празднование происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня. Обычно по традиции на Медовый Спас христиане приносят в храмы освещать мед. Вероятно, женщина предполагала, что малыша быстро заметят.

По данным областного УМВД России, в тот день примерно в 06.30 в отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о том, что у входа в кафедральный собор в сумке был обнаружен новорожденный ребенок.

Камера видеонаблюдения, установленная рядом с храмом, запечатлела женщину, бросившую младенца. В ходе изучения записей зафиксировано изображение подозреваемой женщины. Ее приметы: на вид примерно 30-35 лет, невысокого роста, волосы темные.