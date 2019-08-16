Командир аварийно севшего Airbus извинился перед пассажирами

Командир самолёта "Жуковский - Симферополь" Дамир Юсупов, аварийно севшего в открытом поле Подмосковья из-за проблем с двигателем, заявил, что чувствует свою вину перед пассажирами и хотел бы извиниться.

"Виноват, что так получилось, что их не доставил до места назначения... С некоторыми пассажирами я побеседовал, когда обходил самолет. Хотел бы пожелать тем, кто пострадал, выздоровления и не бояться летать", - высказался Юсупов в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

Пилот ещё раз отметил смекалистость и слаженность членов экипажа. По его словам, сотни жизней были спасены, благодаря оперативным и профессиональным действиям бортпроводников во время эвакуации, - передаёт РИА Новости.