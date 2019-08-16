Жительница Челябинска получила ожоги ног во время операции по удалению аппендицита

Несовершеннолетняя пациентка получила ожоги ног в ходе операции по удалению аппендицита в Челябинске. Соответствующую информацию утром в пятницу, 16 августа, предоставили в региональном управлении СК РФ.

Данный инцидент произошел 8 августа текущего года в одном из медицинских учреждений областного центра, передает сегодня РИА "Новости"

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Проведение проверки по факту получения 16-летней пациенткой ожогов во время операции взято на контроль руководством следственного управления, уточнили в ведомстве.