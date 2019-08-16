Госпитализирован второй пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета

Днем в пятницу, 16 августа, стало известно, что второй пилот самолета "Уральских авиалиний", который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Московской области, доставлен в больницу.

Коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов в рамках сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил, что пилот Георгий Мурзин в настоящий момент находится в медучреждении. У мужчины были диагностированы ушибы груди, перелает ТАСС.

Скуратов выразил уверенность в том, что с летчиком все будет в порядке.

Напомним, накануне самолет совершил аварийную посадку неподалеку от аэропорта Жуковский в Подмосковье.