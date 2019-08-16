Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом
16 августа 2019, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила об возбуждении уголовного дела против женщины, которая решила купить лекарство для своего больного ребёнка за границей. Отмечается, что препарат назначил врач.
Лидия Мониава рассказала, что женщина заказала лекарство в Интернете и отправилась за посылкой почту, где её задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС, - пишет она в Facebook.
По словам директора фонда, врач прописал фризиум - препарат, входящий в список психотропных веществ, его оборот в РФ ограничен. Уточняется, что ребёнок болен эпилепсией.
Сотрудники ФТС заявили, что должны арестовать и посадить женщину, но войдут в её положение и не будут этого делать. Она отметили, что в Москву поступило несколько посылок с данным препаратом.
"5 часов продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали ... Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту", - сказано в тексте.