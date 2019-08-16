Покупка лекарства для больного ребёнка закончилась уголовным делом

Директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава сообщила об возбуждении уголовного дела против женщины, которая решила купить лекарство для своего больного ребёнка за границей. Отмечается, что препарат назначил врач.

СМИ: в Москве женщину задержали за покупку лекарств больному ребенку

Лидия Мониава рассказала, что женщина заказала лекарство в Интернете и отправилась за посылкой почту, где её задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС, - пишет она в Facebook.

По словам директора фонда, врач прописал фризиум - препарат, входящий в список психотропных веществ, его оборот в РФ ограничен. Уточняется, что ребёнок болен эпилепсией.

Сотрудники ФТС заявили, что должны арестовать и посадить женщину, но войдут в её положение и не будут этого делать. Она отметили, что в Москву поступило несколько посылок с данным препаратом.

"5 часов продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали ... Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту", - сказано в тексте.