В Омске мальчик упал в яму с кипятком

Стало известно об инциденте, который произошёл в Омске с 10-летнем мальчиком. Отмечается, что ребенок провалился в яму с горячей водой после прорыва трубопровода.

Происшествие произошло 28 июля.

Согласно источнику, 10 - летний мальчик шёл около своего дома на улице Завертяева и заметил лужу, которая образовалась из-за прорыва трубы. Ребёнок попытался обойти её и провалился в яму с кипятком. Уточняется, что неисправность системы теплоснабжения не устраняли несколько дней, - сообщает СК РФ.

В результате произошедшего пострадавший получил ожоги обеих ног 2 и 3 степени. Состояние ребенка удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.