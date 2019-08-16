Командир самолёт "Жуковский - Симферополь" 41-летний Дамир Юсупов, совершивший аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области рассказал подробности происшествия. По его словам, он несколько раз менял решение.

"После взлета появилась неустойчивая работа двигателей. Сначала левого, потом правого... Я сначала подумал, что отказ только одного двигателя ... развернемся либо зону ожидания попросим и выполним посадку на этом же аэродроме. После того, как мы увидели, что второй двигатель теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли, самолет начал снижаться... Решение несколько раз менялось", - передаёт слова лётчика РЕН ТВ.

Юсупов отметил, что хотел набрать высоту и задержаться на ней для проведения правильных расчётов, но времени было слишком мало.

По его словам, он не стал выпускать шасси при посадке, потому что самолёт мог перевернуться, а это намного хуже. Юсупов добавил, что команда бортпроводников сработала оперативно и вовремя эвакуировала всех людей.

"Я выхожу, а самолет уже пустой. Мне доложили, что жертв нет, все эвакуированы ... На разбеге птиц я не видел. После отрыва увидел птицу. Возможно, что это попадание птиц", - заключил он.