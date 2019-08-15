Число пострадавших при аварийной посадке А321 возросло

По последним данным, число пострадавших при аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" в Подмосковье увеличилось. В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что 19 из обратившихся помощью - дети.

По состоянию на 20:00 мск за медицинской помощью обратились 76 человек, среди которых 19 детей. Ранее сообщалось, что 26 человек получили помощь на месте ЧП, еще 29 пассажиров были госпитализированы.

Всем пассажирам аварийно приземлившегося в кукурузном поле самолета выплатят компенсацию размером в 100 тысяч рублей. Об этом заявил первый заместитель гендиректора ОАО "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин.