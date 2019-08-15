Лётчик-испытатель Магомед Толбоев оценил действия пилотов А-321

Герой России, лётчик-испытатель Магомед Толбоев впервые за последнее время похвалил действия пилотов гражданской авиации, которые совершили аварийную посадку самолёта А-321 прямо на кукурузное поле в Подмосковье.



По словам Толбоева, пилоты приняли правильное профессиональное решение, на которое у них было всего 30-40 секунд. К тому же выбор кукурузного поля тоже оказалось удачным и в плане безопасности пассажиров, и сохранности авиалайнера.



Что касается самого аэропорта в Жуковском, Толбоев сказал, что на месте ЛИИ им.Громова - основы отечественной космонавтики и авиации, которое перестаёт существовать - создали натовский аэропорт. Сейчас уже дошло до продажи ангаров с секретными отечественными разработками.



Подробнее о ситуации вокруг аварийной посадки А-321 смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



