В четверг, 15 августа, в Москве из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной эвакуировали сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.

"Сотрудники эвакуированы", - передаёт слова собеседника ТАСС.

По некоторым данным, главный офис "Роснефти" эвакуировали из-за звонка на горячую линию организации с сообщением о гранате со взведенной чекой, которую оставили в здании сторонники некоего национального освободительного движения, - пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в компании комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на работу правоохранительных органов на территории офиса.