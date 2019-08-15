В Москве эвакуированы сотрудники центрального офиса "Роснефти"
15 августа 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 15 августа, в Москве из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной эвакуировали сотрудников. Об этом сообщил источник, близкий к ситуации.
"Сотрудники эвакуированы", - передаёт слова собеседника ТАСС.
По некоторым данным, главный офис "Роснефти" эвакуировали из-за звонка на горячую линию организации с сообщением о гранате со взведенной чекой, которую оставили в здании сторонники некоего национального освободительного движения, - пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в компании комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на работу правоохранительных органов на территории офиса.