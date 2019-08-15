Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за вируса африканской чумы

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение об установлении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Причина тому – африканская чума свиней, занесенная на Дальний Восток России предположительно из Китая.

Особый режим поможет усилить мероприятия по недопущению в край вируса. Уже организован обход хозяйств, специализирующихся на разведении свиней.

В числе ограничивающих мер – запрет на выгул животных на открытом воздухе, запрет на использование кормов в отсутствии документов, а также запрет на допуск посторонних на территории животноводческих помещений.

Одновременно с этим, проводится вакцинация от ящура. На сегодняшний день ни одного случая заболевания африканской чумой в крае не выявлено, но угроза пока еще велика.

Мясо, ввозимое в край, подвергается усиленному контролю. Его проверяют и на таможенных пунктах пропуска, и на приграничных дорогах, а также в торговых сетях.

31 июля очаг африканской чумы был обнаружен в Приморском крае. Позже вирус распространился и на территории Амурской области.