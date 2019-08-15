Западные СМИ высказались о происшествии в Жуковском

Западные СМИ назвали происшествие в Жуковском "нашим чудом на Гудзоне". В США вспомнили ситуацию, когда американские лётчики 10 лет назад посадили самолёт с выключенными двигателями на реку Гудзон.

Однако, пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" аварийно посадили два пилота с выключенными двигателями и без шасси в открытом кукурузном поле после столкновения со стаей чаек. Экипаж спас жизни 234 человек, из них пострадали 55 человек, - сообщает РЕН ТВ.

Зарубежные СМИ называют командира самолёта 45-летнего Дамира Юсупова героем. По мнению журналистов, это чудо, что никто на борту не погиб.

"Летчик-герой Дамир Юсупов запросил экстренную посадку в аэропорту, но затем принял решение посадить самолет при первой же возможности ... Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией "Чуда на Гудзоне", - пишет таблоид "The Sun".