Эксперты похвалили пилота за спасение людей в Жуковском
15 августа 2019, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети получил массовое распространение ролик с жёсткой посадкой в аэропорту Жуковский. Пассажиры начали называть своё спасение "вторым рождением", а приземлением - "чудом". Эксперты тоже в один голос хвалят пилотом за профессионализм, - сообщает КП.
Исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников заявил, что командир самолёт заслуживает самой высокой награды, потому что он спас сотни людей, избежав авиакатастрофы.
"Двигатели отключил. И садился на землю без шасси - на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации. Иначе мог бы повториться сценарий посадки в Шереметьево", - отметил эксперт.
Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов объяснил, что от птиц, к сожалению, никуда не деться. По его словам, это проблема мирового масштаба и главное, что удалось избежать авиакатастрофы.
"Радует слаженность действий экипажа. Сейчас специальная комиссия приступила к расследованию этого случая. И думаю, скоро мы узнаем точные причины аварии и подробности", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что самолёт "Жуковский - Симферополь" аварийно приземлился в кукурузном поле после попадания в двигатель чаек. В результате происшествия пострадали 23 человека, среди них дети.