Эксперты похвалили пилота за спасение людей в Жуковском

В Сети получил массовое распространение ролик с жёсткой посадкой в аэропорту Жуковский. Пассажиры начали называть своё спасение "вторым рождением", а приземлением - "чудом". Эксперты тоже в один голос хвалят пилотом за профессионализм, - сообщает КП.

После аварийной посадки в Жуковском госпитализировали 23 человека

Исполнительный директор Общества независимых расследований авиационных происшествий Валерий Постников заявил, что командир самолёт заслуживает самой высокой награды, потому что он спас сотни людей, избежав авиакатастрофы.

"Двигатели отключил. И садился на землю без шасси - на голое брюхо. Так и нужно было поступать в данной ситуации. Иначе мог бы повториться сценарий посадки в Шереметьево", - отметил эксперт.

Бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов объяснил, что от птиц, к сожалению, никуда не деться. По его словам, это проблема мирового масштаба и главное, что удалось избежать авиакатастрофы.

"Радует слаженность действий экипажа. Сейчас специальная комиссия приступила к расследованию этого случая. И думаю, скоро мы узнаем точные причины аварии и подробности", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что самолёт "Жуковский - Симферополь" аварийно приземлился в кукурузном поле после попадания в двигатель чаек. В результате происшествия пострадали 23 человека, среди них дети.