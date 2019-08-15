После аварийной посадки в Жуковском госпитализировали 23 человека

Количество пострадавших в результате аварийной посадки в аэропорту Жуковский увеличилось до 23 человек. Отмечается, что самолёт "Жуковский - Симферополь" столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель и спровоцировали сбой.

Пассажир рассказал подробности посадки в Жуковском

Согласно последним данным, в больницы отправлены 23 человека, среди них беременная женщина и девять детей. Врачи сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, близкое к удовлетворительному, - передаёт РИА Новости.

Уточняется, что большинство раненых получили ушибы и ссадины.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших. На борту находилось всего 234 человека, в том числе семь членов экипажа.