Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине
14 августа 2019, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.
Согласно источнику, девочку передали отцу целой и невредимой, - передаёт ТАСС.
Однако, по данным РЕН ТВ, машину якобы потерявшего дочь мужчины не эвакуировали. Уточняется, что всё это время девочка находилась в соседнем дворе в припаркованном автомобиле.
Согласно источнику, есть вероятность, что мужчина просто забыл, где припарковался и сообщил сотрудникам полиции об утере или эвакуации машины.