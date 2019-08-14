Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

Согласно источнику, девочку передали отцу целой и невредимой, - передаёт ТАСС.

Однако, по данным РЕН ТВ, машину якобы потерявшего дочь мужчины не эвакуировали. Уточняется, что всё это время девочка находилась в соседнем дворе в припаркованном автомобиле.

Согласно источнику, есть вероятность, что мужчина просто забыл, где припарковался и сообщил сотрудникам полиции об утере или эвакуации машины.