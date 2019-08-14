Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте
14 августа 2019, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.
"Сын натер ноги и я посадил его на свободное место на лавке, неожиданно подошел человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу и лавка на набережной занята ... с нецензурной бранью он кинулся на моего сына", - написал Забелин в Facebook.
Священник отметил, что начал звал на помощь полицию, тогда мужчина ударил его по лицу и в голову. Пострадавший получил перелом челюсти.
Полиция устанавливает личность злоумышленника.