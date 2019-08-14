В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

Полиция получила сообщение о вскрытом захоронении на городском кладбище в микрорайоне Старт. На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Возле могилы были обнаружены следы медведя.

Часть кладбища, где работники обнаружили развороченную могилу и остатки вещей покойного, находится в непосредственной близости к лесу. Хищники часто заходят на территорию захоронений, но похищение тела произошло впервые.