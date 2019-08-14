Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

Согласно источнику родители в течение часа пытались отыскать пропавшую девочку самостоятельно, однако поиски не дали никаких результатов. Позже семья обратилась за помощью в полицию, - передаёт РЕН ТВ.

Уточняется, что поисково-спасательный отряд, в том числе местные жители обошли близлежащие дворы, опрашивали прохожих, чтобы узнать подобности инцидента. В социальных сетях стали появляться посты про поиск девочки.

Позже ребенка нашли в выгребной яме туалета частного дома.

Официальной версии произошедшего у полиции пока нет.