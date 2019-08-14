В Питере на дороге сгорел пассажирский свадебный автобус
14 августа 2019, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 14 августа, в Санкт-Петербурге на Витебском проспекте загорелся свадебный автобус с 25 пассажирами. Отмечается, что во время движения транспорта возгорание произошло в моторном отсеке.
По данным очевидцев, огонь в один момент охватил транспортное средство. Автобус марки "Зонг Тонг" выгорел дотла до прибытия пожарных. Уточняется, что от пассажирского транспорта остался только металлический каркас, - сообщает РЕН ТВ.
В результате происшествия никто не пострадал, все гости торжества успели вовремя выбраться.
Движение машин пока затруднено. На территории работают сотрудники спецслужб, выясняется причина инцидента.