В Питере на дороге сгорел пассажирский свадебный автобус

В среду, 14 августа, в Санкт-Петербурге на Витебском проспекте загорелся свадебный автобус с 25 пассажирами. Отмечается, что во время движения транспорта возгорание произошло в моторном отсеке.

По данным очевидцев, огонь в один момент охватил транспортное средство. Автобус марки "Зонг Тонг" выгорел дотла до прибытия пожарных. Уточняется, что от пассажирского транспорта остался только металлический каркас, - сообщает РЕН ТВ.

В результате происшествия никто не пострадал, все гости торжества успели вовремя выбраться.

Движение машин пока затруднено. На территории работают сотрудники спецслужб, выясняется причина инцидента.