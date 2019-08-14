115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления

В Хабаровском крае на сегодняшний день вода угрожает 115 населенным пунктам. В зоне риска находятся 18,5 тысяч человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал главе МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что при самом неутешительном сценарии вода доберется до 3 388 жилых домов и 70 социальных объектов.

Власти региона приготовили 134 пункта для временного размещения пострадавших от подтопления. В таких пунктах могут разместиться более 15 с половиной тысяч человек.

Кроме того, защитные сооружения возведены в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре и на территории Нанайского района. В настоящее время к Хабаровску подходит гребень паводка. Он уже превысил порог неблагоприятного явления. На 14 августа уровень воды поднялся до отметки 5,6 метров. Гидрологи обещают сильные дожди, что только усугубит сложившуюся в регионе паводковую ситуацию.