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115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления

14 августа 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления

В Хабаровском крае на сегодняшний день вода угрожает 115 населенным пунктам. В зоне риска находятся 18,5 тысяч человек.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал главе МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что при самом неутешительном сценарии вода доберется до 3 388 жилых домов и 70 социальных объектов.
Власти региона приготовили 134 пункта для временного размещения пострадавших от подтопления. В таких пунктах могут разместиться более 15 с половиной тысяч человек.

Кроме того, защитные сооружения возведены в краевой столице, Комсомольске-на-Амуре и на территории Нанайского района. В настоящее время к Хабаровску подходит гребень паводка. Он уже превысил порог неблагоприятного явления. На 14 августа уровень воды поднялся до отметки 5,6 метров. Гидрологи обещают сильные дожди, что только усугубит сложившуюся в регионе паводковую ситуацию.

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