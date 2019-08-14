СМИ: у остановки на МКАД обнаружили скелет человека

Днем в среду, 14 августа, стало известно, что в лесу у остановки на Московской кольцевой автодороге обнаружили скелет человека. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня журналисты.

Подчеркивается, что страшная находка была сделана на дереве, которое растет неподалеку от МКАД. На месте случившегося также была обнаружена куртка, в кармане которой лежал кошелек, передает РЕН ТВ.

В настоящий момент по факту обнаружения скелета у дороги проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов столицы устанавливают личность покойного, а также пытаются выяснить все обстоятельства его смерти. Предполагается, что человек скончался около полугода назад.