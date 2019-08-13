Геленджик, Крымск и Новороссийск на сутки остались без воды

Из-за аварии на магистральном водопроводе прекращено водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании "Кубаньводкомплекс".

Там отметили, что подача прекращена с 20:00 понедельника. Подвоз воды организовали при помощи специальной техники МУП "Водоканал", заявки можно было подавать в аварийно-диспетчерскую службу предприятия.

Согласно первоначальным данным, ликвидировать прорыв планировалось в течение почти суток - до 18 часов сегодняшнего дня. Однако губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уже сообщил в своем Instagram о завершении работ.