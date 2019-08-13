В центре Москвы совершено нападение на служителя собора

На алтарника в храме в центре Москвы напал вооруженный мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в столице в минувший понедельник, 12 августа.

Нападение было совершено накануне утром в Казанском соборе, который находится на Никольской улице, передает Агентство городских новостей "Москва" данные источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что хулиган порвал одеяние алтарника, а затем начал размахивать перед ним ножом-бабочкой. На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. Впоследствии выяснилось, что нападение совершил 30-летний житель Серпухова.