Прокуратура в Хабаровском крае заинтересовалась местной «ртутной рыбой»

Амурская Бассейновая природоохранная прокуратура заинтересовалась информацией, распространённой в медиа-пространстве, о том, что рыба в Амуре поражена ртутью. Об опасном содержании тяжелого металла в водах Амура били тревогу экологи и общественники.

Речь идет о давно уже не работающем, но до сих пор не демеркуризированном целлюлозно-картонном комбинате в городе Амурск. По данным специалистов, уровень ПДК на территории предприятия превышает допустимые нормы в тысячу раз. Ртуть, которую раньше использовали для производства бумаги, отравляет воды одной из крупнейших российских судоходных рек, по которой поднимаются стада лосося.

В ведомстве сообщили, что «не оставят без внимания такое сообщение». В настоящее время решено провести поверку, чтобы выяснить текущую ситуацию с отравленной опасными тяжелыми металлами рыбой в Амуре.

- При наличии оснований по результатам поверки будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в Амурской Бассейновой природоохранной прокуратуре.