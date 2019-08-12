В Анапе дебошир разбил девушке лоб винтовкой

В Анапе нетрезвый мужчина избил работницу тира винтовкой. Сообщается, что он пришел в заведение вместе с несколькими друзьями, также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина обратился к работнице тира с просьбой разрешить ему пострелять. Девушка отказала пьяному посетителю, после чего он начал крушить всё вокруг, плюнул в работницу заведения, а затем бросил в неё винтовку, которой разбил девушке лоб. Сотрудница тира обратилась за помощью к врачам, передаёт РИА Новости. О произошедшем было сообщено в полицию, теперь сотрудники правопорядка устанавливают личность дебошира.