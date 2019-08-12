В Вологодской области сгорел дом вместе с жильцами, но никто не заметил

В Усть-Кубинском районе Вологодской области сгорел единственный жилой дом в заброшенной деревне. более суток никто не знал о гибели шестерых человек, находящихся в доме.

В воскресенье, 11 августа, родственница одного из жильцов дома не смогла дозвониться до мужчины, после чего обратилась в полицию с просьбой удостовериться, что с домом и проживающими в нём людьми всё в порядке. Однако прибывшие по адресу полицейские обнаружили лишь пепелище, передаёт Telegram-канал Mash.

Предполагается, что пожар начался ночью 10 августа. В тот момент в доме находилось шесть человек: трое мужчин в возрасте 37 и 38 лет, 31-летняя женщина, а также двое детей.