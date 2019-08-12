Сотрудник ДПС остановил девушку в одном плаще за нарушение

В Сети появилось видео, на котором сотрудник Госавтоинспекции проверяет документы у обнажённой автомобилистки. По словам очевидцев, инцидент произошёл в субботу, 10 августа, в центре Питера.

На кадрах видно, как мужчина в форме инспектора ДПС остановил машину, из который вышла голая девушка в осеннем плаще. Полицейский не растерялся, а продолжил проверять документы нарушительницы. Автоледи тоже ничего не смущало, она даже не пыталась застегнуть на себе верхнюю одежду.

Комментаторы предположили, что девушка находилась в алкогольном опьянении.

За что задержали водителя неизвестно.