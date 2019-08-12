В Подмосковье около церкви найдено тело рабочего

В понедельник, 12 августа, в подмосковной деревне Оболдино возле церкви обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Отмечается, что убитый проживал в строительной бытовке недалеко от места происшествия.

По данным следствия, накануне мужчина отдыхал в компании коллег, они распивали алкогольные напитки в бытовке. В результате застолья, один из рабочих начал вести себя агрессивно и схватился за кухонный нож. Товарищи пытались его успокоить, но он не реагировал на замечания, - передаёт РЕН ТВ.

Позже злоумышленник напал на мужчину и ударил его ножом между лопаток и скрылся. Рабочий от полученного ранения скончался на месте.

Тело убитого нашли очевидцы. Местонахождение обоих коллег неизвестно.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.