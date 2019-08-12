В Подмосковье около церкви найдено тело рабочего
12 августа 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 12 августа, в подмосковной деревне Оболдино возле церкви обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Отмечается, что убитый проживал в строительной бытовке недалеко от места происшествия.
По данным следствия, накануне мужчина отдыхал в компании коллег, они распивали алкогольные напитки в бытовке. В результате застолья, один из рабочих начал вести себя агрессивно и схватился за кухонный нож. Товарищи пытались его успокоить, но он не реагировал на замечания, - передаёт РЕН ТВ.
Позже злоумышленник напал на мужчину и ударил его ножом между лопаток и скрылся. Рабочий от полученного ранения скончался на месте.
Тело убитого нашли очевидцы. Местонахождение обоих коллег неизвестно.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.