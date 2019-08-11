В Подмосковье пять человек погибли в аварии

В Подмосковье на Рижском шоссе произошла страшная авария, которая унесла жизни пяти человек. Столкновение произошло на 159 километре трассы М-9 Балтия.

Предполагается, что виновником аварии стал водитель фуры, который нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где врезался в проезжающую «Тойоту». После этого внедорожник отбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с микроавтобусом, передаёт РенТВ.

В «Тойоте» погибли все пассажиры. Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося.